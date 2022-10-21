Deniz Zeyrek: Fakıbaba’nın istifası kırılma olabilir mi?

Peki Fakıbaba’nın istifası AK Parti’de nasıl yankılandı. Şanlıurfa’yı çok iyi bilen AK Parti’li bir siyasetçi şöyle dedi: “Kendisi zor bir adam. AK Parti Şanlıurfa’yı dizayn etmek istedi ama il başkanı geçit vermedi. Cumhurbaşkanı da 2009’da rica minnet üzerine kendisini affetmişti ve bu krizde İl Başkanı’nı destekledi. Fakıbaba’nın Şanlıurfada tabanı yok. Sadece şanslı bir siyasetçi.” Konuştuğum AK Parti’liye Şanlıurfa’daki durumu da sordum. Şunu söyledi: “Şanlıurfa’da AK Parti’nin işi de zor ama diğerlerinin de çok şansı yok. İYİ Parti değişik ailelerle bağ kuruyor ama onların birbiriyle ilişkisine bakmıyor. Birini kazanıp diğerini kaybediyor. Ankara’dan oturup planlama yaparlarsa başarılı olmaları zor.” Fakıbaba’nın istifası Şanlıurfa özelinde ne sonuç getirir bilmiyorum ama AK Parti’nin diğer illerdeki teşkilat çekişmeleri açısından kırılma noktası olabilir. Yakından izlemekte yarar var.
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