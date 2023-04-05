Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın bu kadar içli ve abartılı tepki göstermesinin nedeni ne olabilir ki?

Bağcılar Ülkü Ocakları Şubesi’ni ziyaretinde şöyle diyordu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “(ABD Başkanı Joe) Biden’ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor Bay Kemal’i ziyaret ediyor. Ayıptır, azıcık kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı’dır. Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı’ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılan kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin.”

Bu sözleri dinlerken güleyim mi ağlayalım mı bilemedim. Her şeyden önce acayip “kıskançlık” içeriyor bu sözler. Diplomatlar görev yaptıkları ülkelerde sadece iktidardaki siyasetçilerle değil muhalefetteki siyasi partilerle de temas kurarlar. Demokratik ülkelerde bu sıradan bir durumdur ve kimse bu görüşmelerden gocunmaz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun süre iktidarda kalmış siyasi liderinin, Ankara’daki ABD Büyükelçisi, kendisini değil CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti diye böyle “içli” ve “abartılı” bir konuşma yapması beni gerçekten şaşırttı. Ne yalan söyleyeyim, biraz da komik geldi. Yapılması gereken en doğru şey, o görüşmeyi not edip görmezden gelmekken Erdoğan’ın bu kadar içli ve abartılı tepki göstermesinin nedeni ne olabilir ki?

Deniz Zeyrek’in yazısı