Deniz Zeyrek: Erdoğan neden kaybedecek?

Diğer taraftan, Erdoğan’ı destekleyen partilerin toplam oy oranı da en iyimser anketlerde yüzde 42 civarında. İkinci olarak, son beş yılda ekonomik kriz derinleşti. Enflasyon üç rakamlı oldu. Döviz kurları 20 lira seviyesini aştı. İşsizlik arttı. Vatandaşların alım gücü düştü. Ülkedeki en büyük banknotla bir kilo kıyma alınmaz hale gelindi. Diğer taraftan, millet derin yoksulluk altında inim inim inlerken, ülkede bir “AK Elitler” tayfası oluştu. Üç-beş kritik koltuğa aynı anda oturan “bulunmaz Hint kumaşı” tipler türedi. Büyük bir talanı andırırcasına, ihaleler ve ballı krediler üzerinden o tayfaya kamu kaynaklarından oluşan bir servet transfer edildi. Sadece menkul kıymetler değil, kupon araziler, madenler, devletin fabrikaları o tayfanın eline geçti. Mafya babaları, suç örgütleri hiç bu dönem olduğu kadar pervasız olmadılar. İktidar siyasetçilerinden aldıkları destekle muhalefeti, muhalefet liderlerini tehdit eder hale geldiler. AK Elitler tayfasına “çökme” konusunda yardım ettiler.

Deniz Zeyrek’in yazısı