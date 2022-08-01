Deniz Zeyrek: Erdoğan artık kendisini anlatmıyor

Ancak Erdoğan özellikle büyük yetki ve güçle donatıldığı son dört yılda bu çizgiden çıktı. Artık kendisini anlatmıyor. Anlatmaya çalışınca icraatlar konusunda yeni gelişmeler olmadığı için tekrara düşüyor. Geleceğe dair vaatlerde bulunduğunda ise millet söze değil adıma bakıyor ve “Elinizi tutan mı var? Hemen yapın” karşılığını veriyor. O da haliyle ikinci yola başvuruyor. Kutuplaşma üzerinden bir siyaset tesis etmeye çalışıyor. Bir düşman yaratıyor ve o düşmanla savaşırken tabanını birleştirmeye çalışıyor. Kimi zaman dış düşman, kimi zaman iç düşmanlar belliyor ve o düşmanları hedef tahtasına koyuyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı