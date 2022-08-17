Deniz Zeyrek: Dış politikada bu bedelleri niye ödedik?

Dış politikada ilkeler çok önemlidir. İlkesizlik her zaman başa dert olur.

Türkiye’nin temel dış politika ilkesi, ulu önder Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüdür. Bu ilke sayesinde Türkiye uluslararası sorunlarda hep sorunların değil çözümlerin bir parçası olmuştu.

AK Parti’nin dış politikası, bu ilkeyi tuzla buz etti. Dünyanın birçok yerinde yaşanan çatışmalarda arabulucu olan Türkiye, son dönemde birçok çatışmada taraf oldu.

Mehmetçik geçmişte hep barış koruma görevleri ya da terörle mücadele için yurt dışına giderdi. Son dönemde Libya ve Suriye gibi ülkelere gitti ve çatışmaların tarafı oldu.

Deniz Zeyrek’in yazısı