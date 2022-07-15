Deniz Zeyrek: Cumhurbaşkanı’na iki kelime edemeyenlerin İmamoğlu’nu linç etmesi hiç hakkaniyetli değil

Ülkenin Cumhurbaşkanı da milyonlarca dolar harcanarak inşa edilen yazlık Sarayı’ndan oturup artık vaatlere karnı tok olan vatandaştan sabretmesini istiyor. Ez cümle ekonomide doğal olmayan bir “afet” yaşanıyor ama ülkenin lideri tatil yapabiliyor. Ancak kimse bunu sorun etmiyor ve “İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu niye tatilde” sorusunun yanıtını tartışıyor. Evet İmamoğlu keşke İstanbul’da olsaymış. Ancak Cumhurbaşkanı’na doğal olmayan bu ekonomik afete rağmen tatil yaparken iki kelime edemeyenlerin İmamoğlu’nu linç etmesi hiç inandırıcı ve hakkaniyetli değil. Ferhan Şensoy’un deyişiyle doldurmak için incir çekirdeğine eziyet etmeye gerek yok!
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