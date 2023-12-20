Deniz Zeyrek: Cemaat ve tarikatlar, küçücük çocukların militan olmasına neden oluyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “sivil toplum kuruluşu” dediği bu cemaat ve tarikatlar, o küçücük çocukların eğitim süreçlerinin dışında kalmasına, kendi tarikatlarının/cemaatlerinin militanı olmasına neden oluyor. Bu anayasal bir suçtur. Tekin’in bakan olarak temel sorumluluğu, tarikat ve cemaatlerin kucağına düşen o çocukların tamamını devletin eğitim sistemine dahil etmektir. Kendisine tarikat ve cemaatlere destek verdiği için “15 Temmuz’dan ders almadınız mı?” diye sormak isterdim ama nafile! Çünkü kendisi, kendi desteklediği tarikat ve cemaatlerin ülkenin kurucu önderlerine hakaretler etmesini, ülkede yönetimi ele geçirme rüyası kurmasını bir sorun olarak görmüyor.
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