Deniz Zeyrek: Bu resmen sermaye transferidir

Son zamanlarda kamu bankalarında ciddi bir iş yoğunluğu var. Neden olduğunu biliyor musunuz? İktidar kredi musluklarını açmış, son zamanlarda bastığı paraları piyasaya dağıtıyor. Ancak o musluklardan vatandaşlar değil “referanslı” şirketler daha çok faydalanıyor. Vatandaş prosedür gereği 300 bin TL üzerinde konut, 50 ya da 70 bin TL üzerinde tüketici kredisi kullanamazken, birileri üst düzey referansları sayesinde kamu bankalarından 0,93 faizle milyonlarca lira Kredi Garanti Fonu kapsamında kredi alıyor. Esnaf, kredisini kullandırabilmek için krediyi kullanacağı işin faturasını sunmak zorundayken, bazı şirketler kâğıt oyunlarıyla bu şartı rahatlıkla aşabiliyor. Bu resmen sermaye transferidir. Kamu bankalarının son bir ayda kimlere yüksek tutarlı düşük faizli KGF güvenceli krediler verdiğini görseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.
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