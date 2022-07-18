Deniz Zeyrek: Bu asbest kafasından bir an önce kurtulmalıyız

Bizzat devletin sağlık otoritesinin ve çok önemli akademisyenlerin paylaştığı bu verilere rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tam 600 ton asbest içeren Brezilya menşeli bir uçak gemisinin Aliağa’da sökülmesine göz yumuyor. Hiç şüpheniz olmasın: O geminin sökümünden gelecek para, 600 ton asbestin ortalığa saçılmasıyla ortaya çıkacak sağlık sorunlarıyla mücadele için harcanacak paranın yanında devede kulak kalacak. Daha önce yabancıların çöpleri konusunda kötü bir sınav veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, maalesef asbestli gemi konusunda da yetersiz kalıyor. Bakan Murat Kurum ve çevre konularıyla ilgili yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’a tavsiyem, karar verirken olaya gelecek para olarak değil, insan sağlığı ve yaşanabilir çevre bakımından yaratacağı maliyet açısından bakmalarıdır. Sayın bakanlar unutmayın lütfen: Her şey para değildir. Bu asbest kafasından bir an önce kurtulmalıyız. Aksi takdirde bedellerini ağır ödeyeceğiz!

Deniz Zeyrek’in yazısı