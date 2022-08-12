Deniz Zeyrek: Bir tarafta pazardaki tablo, diğer tarafta Nebati’nin çizdiği pembe tablo

Gözlerindeki ışıltıyla halkını gülümsetebilen dünyadaki tek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçenlerde yine kendilerini eleştirenleri hedef tahtasına koydu. Neymiş efendim bir “karamsarlar korosu” varmış. O koro “battık, bittik, yandık” şarkısını tekrar tekrar söyleyip duruyormuş. Oysa ülkemizin ekonomisi, o karamsarlar korosunun söylediğinin aksine “çok şükür” kuvvetli ve sağlammış. Adeta “tam yol ileri” gidiyormuş. Bir tarafta sokakta, pazarda, markette, İş Kur binalarının önünde gördüğümüz tablo, diğer tarafta Bakan Nebati’nin çizdiği pembe tablo… Hangisine inanacağına şaşırıyor insan! Gelin görün ki ben bu sözlerini dinlerken Bakan Nebati’yi Brezilya’dan Aliağa’ya doğru Sao Paulo uçak gemisini çekerek getiren Alp Centre isimli römorkörün kaptanına benzettim. O da büyük ihtimalle 7 knot hızla ilerlerken “tam yol ileri gidiyoruz” diye seviniyordur.

Deniz Zeyrek’in yazısı