Deniz Zeyrek: Bakan ihraç edebileceğimiz günleri de görebilecek miyiz?

Örneğin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği’nin (TMMOB) diyor ki “Bu ülkede

mühendislik diploması alan insanların yüzde 60’ı en az altı ay iş arıyor. Her dört

mühendisten biri 2-3 yıl işsiz geziyor. İki mühendisten biri iş bulsa dahi asgari

ücretle çalışıyor. Her 10 mühendisten altısı gelecek kaygısı duyuyor.”

Haliyle de fırsatını bulan yurt dışına gidiyor. Peki bir süredir her açıklamasıyla 2024’teki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağı izlenimi yaratan, her fırsatta adından söz

ettiren Karaismailoğlu bu gerçeği bize nasıl yansıtıyor?

“Sahip olduğumuz bilgi, beceri ve yetenek sayesinde mühendis ihraç eder hale

geldik.” Vay arkadaş! Sizin aklınıza gelir miydi bu pırıltılı analiz? Mühendislerimiz buradaki olumsuzluklar yüzünden daha iyi koşullar bulup gitmiyor, biz ihraç ediyoruz.

Ne dersiniz sayın bakanlar? Bakan ihraç edebileceğimiz günleri de görebilecek miyiz?

Deniz Zeyrek’in yazısı