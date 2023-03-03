Deniz Zeyrek: ‘Aynı gemideyiz’ diyenlerle olmaz bu iş

Evet içinde bulunduğumuz gemi fırtınanın boranın içine sürülmüş. 21 yıldır kaptan köşkünde bulunanlar hâlâ güneşli, dalgasız güzel günlerde yaptıklarıyla övünüyorlar ve yanlışlarına son vermiyorlar. Bir nevi durumun ciddiyetinin farkında değiller. Kendilerini eleştirenlere “aynı gemideyiz” diyerek geminin batacağını ima ediyorlar. Hiç merak etmeyin! Bandırma Vapuru ruhuyla donanmış bu gemi batmaz. Zira sorunun kaynağı bu gemi değil, kaptan köşkünde oturanlar. Gün gelir, kaptan köşkünde oturup sizi “Aynı gemide birlikte batmakla” tehdit edenleri dışarı alır, gemiyi liyakatli kadrolara emanet edersiniz. Gemi de önünde sonunda bu fırtına bölgesinden çıkar, sağ salim limana varır. Unutmayın, daha gidecek çok yolumuz var!

Deniz Zeyrek’in yazısı