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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: AKP’nin listeler konusunda kafası karışık

Bir taraftan üç dönem kuralını işleterek TBMM grubunda büyük değişime gitmeyi hedefliyorlar. Ancak şöhretli isimlerden de vazgeçemiyorlar.

Erdoğan’ın da açıkladığı gibi mevcut bakanların tümü TBMM’ye vekil olarak sokulmak isteniyor. Ayrıca ünlü isimlere üç dönem kuralı işletilmeyecek. Bir başka detay da şöhretli isimler parti saflarına katılarak milletvekili sayısı artırılmaya çalışılacak.


Peki bu durum mevcut milletvekillerini ve partinin il ilçe teşkilatlarını mutlu ediyor mu?

Elbette hayır!

Yüzden fazla milletvekili üçüncü dönem kuralı gibi gerekçelerle yeniden aday yapılmayacak. Erdoğan o vekiller şimdiden isyan etmesin diye, seçim kararına rağmen TBMM’yi açık tutturuyor ve milletvekillerini son dakika yasalarıyla meşgul ediyor.

İkincisi Cumhur İttifakı’nın ortak liste çıkarıp çıkarmayacağı meselesi.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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