Deniz Göktaş’ın ‘Selam Selam’ı Letterboxd ilk 10 listesinde

Komedyen Deniz Göktaş’ın ‘Selam Selam’ adlı gösterisi, Letterboxd’da 2023’ün not ortalaması en yüksek dokuzuncu stand up special’ı oldu.

Deniz Göktaş

Stand up special’ı, bir stand up komedyeninin artık sahnede sergilemeyeceği gösterisini emekli etmek için bir platformda yayınlamasıdır.

Film inceleme uygulaması Letterboxd da 2023’ün en çok beğenilen stand up special’larını listeledi.

Listenin ilk 10’una yıllardır geliştirdiği gösterisini ‘Selam Selam’ adıyla emekli ederek yeni gösterisine başlayan Deniz Göktaş girdi.

Youtube’da 3.6 milyon kişi tarafından tıklanan Göktaş’ın gösterisi, Letterboxd’ta 5 yıldız üzerinden 3.7 gibi yüksek bir puan toplayarak resmi listenin dokuzuncu sırasına yerleşti.

Listenin tamamı şöyle: