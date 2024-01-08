Deniz Göktaş’ın ‘Selam Selam’ı Letterboxd ilk 10 listesinde

Komedyen Deniz Göktaş’ın ‘Selam Selam’ adlı gösterisi, Letterboxd’da 2023’ün not ortalaması en yüksek dokuzuncu stand up special’ı oldu.
Stand up special’ı, bir stand up komedyeninin artık sahnede sergilemeyeceği gösterisini emekli etmek için bir platformda yayınlamasıdır.
Film inceleme uygulaması Letterboxd da 2023’ün en çok beğenilen stand up special’larını listeledi.
Listenin ilk 10’una yıllardır geliştirdiği gösterisini ‘Selam Selam’ adıyla emekli ederek yeni gösterisine başlayan Deniz Göktaş girdi.
Youtube’da 3.6 milyon kişi tarafından tıklanan Göktaş’ın gösterisi, Letterboxd’ta 5 yıldız üzerinden 3.7 gibi yüksek bir puan toplayarak resmi listenin dokuzuncu sırasına yerleşti.
Listenin tamamı şöyle:
- Joe Pera: Slow & Steady – 4.1
- Mike Birbiglia: The Old Man and the Pool – 3.9
- Shane Gillis: Beautiful Dogs – 3.9
- John Early: Now More Than Ever – 3.
- John Mulaney: Baby J – 3.8
- Louis C.K. at The Dolby – 3.8
- Nick Mullen: The Year of the Dragon – 3.8
- Nate Bargatze: Hello World – 3.7
- Deniz Göktaş: Selam Selam – 3.7
- Marc Maron: From Bleak to Dark – 3.7