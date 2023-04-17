Deniz Gezmiş fotoroman kahramanı: Aşk Olsun Çocuk

Kapak, Andy Warhol’un serigraf baskı portrelerine gönderme

Kitabı yazan ve tasarlayan sanatçı Ali Cabbar’ın ‘politik fotoroman’ olarak tanımladığı ‘Aşk Olsun Çocuk’ 68 kuşağı devrimci gençlik liderlerinden Deniz Gezmiş’in yaşamını ve mücadelesini, o dönemin önemli olaylarıyla ilişkilendirerek anlatıyor.

Kitap, Gezmiş’in ölümünün 50’nci yıldönümünde yazılmaya başlandı ve önce haftalık tefrikalar halinde çevrimiçi yayınlandı. Doğduğu 1947’den idam edildiği 1972’ye kadar her yıl ayrı bir bölüm halinde ele alındı.

Deniz Gezmiş, 12 Mart 1971 askeri darbesinin ardından tutuklanmış, iki yakın arkadaşı Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 6 Mayıs 1972’de idam edilmişti.

O süreçte birçok genç ve aydın öldürülmüş, işkenceden geçirilmiş ve cezaevine atılmıştı. Bu karanlık dönemin kitapta yer alan detayları ve o noktaya giden yolda yaşanan olaylar, özellikle ülkeyi bekleyen çok önemli bir seçimin arifesinde Türkiye tarihine bakmak isteyenlere zihin açıcı bir perspektif sunuyor.

Yorum yapmıyor ama ‘tarafsız’ değil

Kitabı yayıncısı Boyut ‘Yazarın fazla yorum yapmayarak olaylar arasındaki ilişkileri okurun keşfetmesini istediğini’ söylüyor ancak hemen arkasından ekliyor: “Ama Aşk Olsun Çocuk ‘tarafsız‘ bir kitap değil! Deniz Gezmiş’in yanı sıra tüm devrimci gençliği ve Türkiye solunun önemli isimlerini saygıyla anıyor, çektikleri eziyetleri bize tekrar hatırlatıyor.”

‘Sanatçı kitabı’

Ali Cabbar’ın görsel sanatçı olmasının etkisiyle şekillenen Aşk Olsun Çocuk, biçimsel açıdan türünün ilk örneklerinden biri olarak göze çarpıyor. Yazarın bazı karelerde kullandığı konuşma balonları yaşam öyküsüne akıcılık kazandırıyor. Görselleri işleyiş biçimi 1960’ların ‘pop‘ estetik ruhunu yansıtarak yayına ‘sanatçı kitabı’ özelliği katıyor.

Basılmadan önce cep telefonlarına uygun formatta çevrimiçi yayınlanması, kitabı yayıncılık deneyimi açısından özel bir kategoriye sokuyor.

‘Kitleleri etkilemeye devam ediyorlar’

Ali Cabbar kitabı için şunları söylüyor: “Deniz Gezmiş ve arkadaşları emperyalizme karşı yurtsever, kapitalizme karşı sosyalist, faşizme karşı demokrasi saflarında yerlerini seçtiler. Ölümleri üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen, bugün de çok geniş bir kitleyi etkilemeyi sürdürüyorlar. Taksim Meydanı’ndaki Gezi direnişi sırasında AKM’nin cephesine asılan Deniz’in büyük portresi bunun ispatı. ‘Aşk Olsun Çocuk’u, bu müthiş gençlerin hangi politik ve sosyal koşullar içinde şekillendiğini anlatmak için yazdım.”

‘Aşk Olsun Çocuk’un imza günlerini programını buradan takip edebilirsiniz.