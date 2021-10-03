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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Çoban: Diyaloglarıyla ilgili rapor düzenlenmezse Sergen Yalçın’ın alacağı ceza bir maçı geçmez

Hakem hatalı olarak ‘devam’ dedi. Sergen Yalçın bu karara sinirlenerek oyun alanına girerek topa vurdu. Oyunda olan topa bir teknik sorumlunun müdahale etmesi kırmızı kartı gerektirir, karar doğru. Hakemler kırmızı kart sonrası hocanın diyaloglarıyla ilgili rapor düzenlemezlerse Sergen Hoca’nın alacağı ceza bir maçı geçmez.

Deniz Çoban’ın yazısı


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