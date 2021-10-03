Deniz Çoban: Diyaloglarıyla ilgili rapor düzenlenmezse Sergen Yalçın’ın alacağı ceza bir maçı geçmez

Hakem hatalı olarak ‘devam’ dedi. Sergen Yalçın bu karara sinirlenerek oyun alanına girerek topa vurdu. Oyunda olan topa bir teknik sorumlunun müdahale etmesi kırmızı kartı gerektirir, karar doğru. Hakemler kırmızı kart sonrası hocanın diyaloglarıyla ilgili rapor düzenlemezlerse Sergen Hoca’nın alacağı ceza bir maçı geçmez.
SON HABERLER
Prof. Ceylan’dan ‘düz çizgi’ uyarısı: Böyle giderse beş ve altıncı dalgaları yaşarız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüste vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hattı ve ekledi: “Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece beşinci ve altıncı dalgaları yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik.”
Bakanlık carettaları ölüme terk etmiş
Antalya’nın Serik ilçesinde AKP’li belediye, koruma alanı içindeki bölgenin ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde kullanılmasına ve yapılaşmasına izin verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise belediyenin kıyı kanunu çiğneyen bu işlemine idari ve cezai yaptırım uygulaması gerekirken bunu yapmadı.
Küçük kaplumbağalara dikkat: Salmonella taşıyabilirler
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, küçük kaplumbağaların (kabuğu 10 santimetreden küçük) salmonella bakterisi taşıyabileceği uyarısı yaptı.
Aşılamada 110 milyon doz geçildi: Tam aşılı sayısındaki hedef hala uzak
Sağlık Bakanlığınca Covid-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti. Nüfusa göre tam aşılı oranı ise halen yüzde 50’nin biraz üzerinde.
Araştırma: Delta, hamileler için daha riskli
Pandeminin başındaki vakalara kıyasla, Delta varyantından kaynaklı Covid-19’un, aşısız hamile kadınlarda daha ağır geçtiğini gösteren bir araştırma yayınlandı.