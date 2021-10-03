Deniz Çoban: Diyaloglarıyla ilgili rapor düzenlenmezse Sergen Yalçın’ın alacağı ceza bir maçı geçmez

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüste vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hattı ve ekledi: “Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece beşinci ve altıncı dalgaları yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik.”