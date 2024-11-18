Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, partisinden istifa etti

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Türk Demokrasi Vakfı

“33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum” diyen Uzun’un X’teki istifa açıklaması şöyle:

* Genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum.

* Çünkü Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Devlet ile toplum arasında yıkılmış olan köprüler acil olarak tamir edilmelidir. Cumhuriyet tüm kurumları ile derhal ayağa kaldırılmalıdır.

Uzun’un istifasıyla birlikte Demokrat Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı bire düştü.