Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden istifa etti

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Cemal Enginyurt

Cemal Enginyurt yayımladığı videoda, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle merkez bir oluşumun gerekli olduğunu söyledi.

Demokrat Parti’nin aniden kongre kararı almasının yanlış olduğunu, bu konuda genel başkan Gültekin Uysal’ı kibarca uyardıklarını vurgulayan Enginyurt, kongrenin martta yapılması tekliflerinin kabul görmediğini söyledi:

“Demokrat Parti’de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördük.“

https://twitter.com/cenginyurt52/status/1858450280586555520

Kongrede adaylık tartışması

Genel başkan adaylığı için imza toplayan İlay Aksoy’un adaylığı, bazı delegelerin imzalarını geri çekmesi, bazı imzalarınsa geçersiz sayılması gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu sırada salonda tartışma oldu. Aksoy, karara tepki göstererek, “Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz” dedi.

Tartışmanın ardından, oy verme işlemine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Gültekin Uysal, kongrede oy kullanan 778 delegeden 765’inin oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi, 13 oy geçersiz sayıldı.

