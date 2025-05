Demirtaş'tan Önder'e: On milyonların kalbine gömüleceksin

Tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) genel başkanı Selahattin Demirtaş, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için bir mesaj yayınladı: “Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin.”

18 gündür hastanede tedavi gören Önder, ‘çoklu organ yetmezliği’nden dün hayatını kaybetmişti.

Demirtaş’ın Önder için X’ten yayınladığı veda mesajı şu:

“Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş.”

Ne olmuştu?

Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alındı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alındı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını açıkladı. 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyuruldu.

25 Nisan’da doktoru (Prof. Dr.) Ertan Sağbaş, Mezopotamya Ajansı‘na “Aslında şu hale gelmesi büyük mucizedir. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var” demişti.

Doktorlar, 28 Nisan’da da nörolojik tablonun bozulduğunu, Önder’in hayati tehlikesinin arttığını duyurdu.

Hastane dün 16:10’da Önder’in çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini açıkladı.