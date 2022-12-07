Demirtaş’tan Mızraklı paylaşımı: Merak etmeyin, devran dönüyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı’ya verilen hapis cezasının Yagıtay’ca bozulmasını “Selçuk Hoca’nın ve binlerce tutsağın özgürlüğünü alanlar hukuk önünde hesap verecek. Merak etmeyin, devran dönüyor” diyerek değerlendirdi.

Demirtaş ve Mızraklı Edirne F Tipi cezaevinde. (Twitter)

Yargıtay, görevden alınarak yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’ya verilen dokuz yıl dört ay 15 gün hapis cezasını bozmuştu.

Daha önce aynı hücrede kaldığı Selahattin Demirtaş, paylaştığı mesajda ‘devranın dönmekte olduğunu’ ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini yazdı: “Hücre arkadaşım Dr. Selçuk Mızraklı’ya kumpasla verilen ceza Yargıtay’da bozuldu. Ne yazık ki henüz tahliye kararı verilmedi. Diyarbakır’ın iradesini çalanlar, Selçuk Hoca’nın ve binlerce tutsağın özgürlüğünü alanlar hukuk önünde hesap verecek. Merak etmeyin, devran dönüyor.”