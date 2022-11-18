Demirtaş’ın avukatlarından Silivri’deki pankarta suç duyurusu

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Silivri Ülkü Ocakları’nın ilçede astığı “Selahattin Demirtaş vatan haini bir teröristtir” diye yazılı pankartlara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: ANKA

Silivri Ülkü Ocakları, geçen günlerde aynı pankartı birçok yere asmıştı. ‘Demirtaş Savunma Grubu’, konuyla ilgili bugün yazılı bir açıklama paylaştı.

‘Hakaretlerin ve karalama çalışmalarının sadece Demirtaş’a değil, ona oy vermiş yurttaşlara da yapıldığı’ yazılan açıklamada, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Demirtaş’ın ‘sürekli suçluymuş gibi bir algı üretilmeye, bu yolla hem toplum hem de yargı etki altında bırakılmaya çalışıldığı’ kaydedildi.