Demirtaş: Şimdi sandıkları koruma zamanı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş seçmenleri oyları korumaya çağırdı.
Merakla beklenen kritik seçimde sandıklar kapandı. 64 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye’de seçime yoğun katılım gözlendi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre saat 18:00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum yasak.
Saat 18:00 ile 21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.
Sandıkların kapanmasının hemen ardından seçmenlere seslenen Demirtaş, oylara sahip çıkılmasını istedi.
Demirtaş da “Şimdi oylara sahip çıkma zamanı” dedi.
Sandıklar kapandı: Gözler Yüksek Seçim Kurulu’nda
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