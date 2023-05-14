Sandıklar kapandı: Gözler Yüksek Seçim Kurulu’nda

2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde sandıklar kapandı.
64 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye’de seçime yoğun katılım gözlendi.
Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre saat 18.00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak.
Saat 18:00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.
Saat 21:00’den sonra ise bütün yayınlar serbest. YSK bu saati erkene alabilir.
Seçim 2023
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