Demirtaş: Kürtler Kılıçdaroğlu’ndan umutlu

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kürtlerin CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasından umutlu olduğunu ama tercih için sürecin nasıl gelişeceğine bakacaklarını söyledi.

Selahattin Demirtaş. (Fotoğraf: HDP)

Avukatı aracılığıyla Financial Times’ın sorularını cevaplayan Demirtaş şunları söyledi:

*Türkiye adım adım otoriter bir rejime doğru ilerliyor. Erdoğan bu seçimi kazanırsa Türkiye yeni bir tür diktatörlüğe geçiş yapmış olacak.

*Erdoğan toplumu bölerek iktidarda kalmayı başardı. Muhalefetin sandığa giderken birlik olması sadece bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli.

*Kürt seçmeninin desteğini almayan hiçbir parti iktidara gelmemiştir. Bu seçimde de Kürtler belirleyici olacaktır. Kürtlerin de dahil olduğu birleşik bir muhalefetin diktatörlüğe düşüşü engelleyebilir.

*Cezaevinde siyaseti asla bırakmadım ve aktif olarak mücadelenin içinde olmaya çalıştım. Erdoğan açıkça beni hapiste tutacağını söylüyor. Bunu seçimden sonra da söyleyebilecek mi göreceğiz.

Demirtaş ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun ‘değişim ve demokrasi için samimi bir çaba gösterdiğini’ söyledi. Demirtaş, Kürtlerin ‘ortak bir cumhurbaşkanı adayına’ değer verdiğini ve Kılıçdaroğlu’nun kampanyasından umutlu olduklarını, ancak bir seçim yapmadan önce sürecin nasıl gelişeceğini görmek için beklediklerini söyledi.