Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “İYİ Parti’ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, Twitter’dan şunları yazdı: “İYİ Parti’ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs’a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz.”

İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz.



Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı.



Sabredin, birlikte değiştireceğiz. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 31, 2023

Ne olmuştu?

Zeytinburnu’ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı bu sabah kurşunlanmış, akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti lideri Meral Akşener’i tehdit etmesi gelmişti. Akşener, de açıklamasında Erdoğan’a seslenerek “Geleceksen sen gel” demişti.

Polis ekipleri, bir inşaat bekçisinin hırsızları kovalarken ateş ettiği silahtan çıkan kurşunun ‘tesadüfen’ binaya ateş ettiğini iddia etmişti. Bekçi olduğu iddia edilen kişi gözaltına alınmıştı.