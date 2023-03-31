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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: İYİ Parti’ye yapılan saldırıyı lanetliyorum

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “İYİ Parti’ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz” dedi.

Demirtaş
Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, Twitter’dan şunları yazdı: “İYİ Parti’ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs’a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz.”


Ne olmuştu?

Zeytinburnu’ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı bu sabah kurşunlanmış, akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti lideri Meral Akşener’i tehdit etmesi gelmişti. Akşener, de açıklamasında Erdoğan’a seslenerek “Geleceksen sen gel” demişti.

Polis ekipleri, bir inşaat bekçisinin hırsızları kovalarken ateş ettiği silahtan çıkan kurşunun ‘tesadüfen’ binaya ateş ettiğini iddia etmişti. Bekçi olduğu iddia edilen kişi gözaltına alınmıştı.

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Akşam Postası / 31 Mart 2023

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