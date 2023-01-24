Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’na ‘tek liste’ önerdi: Durum kritik

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’na seslenerek genel seçimlere tek listeyle girme çağrısında bulundu.

Demirtaş: Durum kritik Fotoğraf: AA

18 Haziran 2023’te düzenlenmesi gereken seçimlerin 14 Mayıs’a çekilmesi gündemde. Seçime az bir süre kalmışken ittifakların seçim stratejilerini belirlemesi için süre daralıyor.

Demirtaş da Emek ve Özgürlük İttifakı’na çağrıda bulundu. Demirtaş, durumun kritik olduğunu belirterek ittifakın milletvekilliği seçimine tek listeyle girmesi gerektiğini dile getirdi.

Twitter’dan mesajını paylaşan Demirtaş şöyle dedi: “Emek ve Özgürlük İttifakı hangi parti ismiyle seçime girerse girsin, umarım durumun kritikliğini gözeterek tek milletvekili listesiyle girme kararı alır.”

Emek ve Özgürlük İttifakı hangi parti ismiyle seçime girerse girsin, umarım durumun kritikliğini gözeterek tek milletvekili listesiyle girme kararı alır. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 24, 2023

İttifak HDP, Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) oluşuyor.