DEM Parti’nin Batman il başkanı gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı.
Batman başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün DEM Parti il binası aranmıştı.
AA’nın haberine göre Tekik bugün gözaltına alındı.
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