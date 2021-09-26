Delil olarak saklanan iki şişe alkolü çalan iki kişi yakalandı

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi’nden suç delili olarak saklanan iki şişe numune alkolü çaldıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

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21 Ağustos’ta, Şenlikköy Mahallesi’ndeki merkezdeki iki şişe çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve görüntülerdeki şüphelilerin beyaz renkli bir araçla gidip şişeleri bidona koyduklarını belirledi.

Araç ve kaçış güzergâhı üzerine yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheliler F.A. ve F.K. gözaltına alındı. ‘İşyerinden ve kurumdan hırsızlık’ suçundan adli makamlara dün sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.