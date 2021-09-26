Diken

Yaramazlara biraz batar!

Delil olarak saklanan iki şişe alkolü çalan iki kişi yakalandı

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi’nden suç delili olarak saklanan iki şişe numune alkolü çaldıkları belirlenen iki kişi yakalandı.

Fotoğraf: DHA

21 Ağustos’ta, Şenlikköy Mahallesi’ndeki merkezdeki iki şişe çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve görüntülerdeki şüphelilerin beyaz renkli bir araçla gidip şişeleri bidona koyduklarını belirledi.


Araç ve kaçış güzergâhı üzerine yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheliler F.A. ve F.K. gözaltına alındı. ‘İşyerinden ve kurumdan hırsızlık’ suçundan adli makamlara dün sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

SON HABERLER

Boğaziçi’ne operasyonun koçbaşı: BURA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’nin politikaları partiye yakın BURA (Boğaziçi Üniversiteliler Derneği) üzerinden hayata geçirildi.