Defterdeki 1999, ekranlardaki 2023 depremi: O kadar çok benzerlik var ki…

Gazeteci Özge Özdemir, 1999 Gölcük depreminde gazete küpürlerinden tuttuğu defteri paylaştı. O dönem siyasilerle ilgili çizilen karikatürlerin de yer aldığı defter, depreme hazırlıkta 24 yılda değişen pek bir şey olmadığını da gözler önüne seriyor.
Özdemir, Gölcük depreminde notlar aldığı defterini açtı ve Kahramanmaraş merkezli depremle benzerlikleri sıraladı.
Gazeteci ayrıca binaları yapan müteahhitlerle ilgili şu uyarıda bulundu: “O zaman da depremin hemen ardından müteahhitlere soruşturma açılacağı duyurulmuştu. Ancak sorumluların çok azı ceza aldı. Bu depremin ardından açılacak soruşturmaları ve davaları takip etmek çok mühim.”