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Yaramazlara biraz batar!

Defterdeki 1999, ekranlardaki 2023 depremi: O kadar çok benzerlik var ki…

Gazeteci Özge Özdemir, 1999 Gölcük depreminde gazete küpürlerinden tuttuğu defteri paylaştı. O dönem siyasilerle ilgili çizilen karikatürlerin de yer aldığı defter, depreme hazırlıkta 24 yılda değişen pek bir şey olmadığını da gözler önüne seriyor.

Fotoğraf: Özge Özdemir

Özdemir, Gölcük depreminde notlar aldığı defterini açtı ve Kahramanmaraş merkezli depremle benzerlikleri sıraladı.


Gazeteci ayrıca binaları yapan müteahhitlerle ilgili şu uyarıda bulundu: “O zaman da depremin hemen ardından müteahhitlere soruşturma açılacağı duyurulmuştu. Ancak sorumluların çok azı ceza aldı. Bu depremin ardından açılacak soruşturmaları ve davaları takip etmek çok mühim.”

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‘Defter’ açıldı: Deprem paylaşımından gözaltına alınan CHP’li, Erdoğan’ın 2012’deki konuşmasını paylaşmakla suçlandı 

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medya paylaşımları sebebiyle CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ gözaltına alındı. Savcı, Dağ’ın Instagram hesabından paylaştığı Erdoğan’ın 2012’de 23 Nisan nedeniyle koltuğunu devrettiği öğrenciye “Kalkmamak üzere oturma” dediği videoyu da dosyaya koydu. Dağ, yurtdışına çıkışı yasaklanarak serbest bırakıldı. 

Demirtaş’tan bir özür, bir söz

Tutuklu eski HDP eş genel başkanın Selahattin Demirtaş, “Mafya gibi ülkeye çökmüş bu zihniyetten sizleri çok daha erken kurtaramadığımız için, bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum ve eksiğimizi tamamlama sözü veriyorum” dedi.