Defterdeki 1999, ekranlardaki 2023 depremi: O kadar çok benzerlik var ki…

Gazeteci Özge Özdemir, 1999 Gölcük depreminde gazete küpürlerinden tuttuğu defteri paylaştı. O dönem siyasilerle ilgili çizilen karikatürlerin de yer aldığı defter, depreme hazırlıkta 24 yılda değişen pek bir şey olmadığını da gözler önüne seriyor.

Fotoğraf: Özge Özdemir

Özdemir, Gölcük depreminde notlar aldığı defterini açtı ve Kahramanmaraş merkezli depremle benzerlikleri sıraladı.

Gazeteci ayrıca binaları yapan müteahhitlerle ilgili şu uyarıda bulundu: “O zaman da depremin hemen ardından müteahhitlere soruşturma açılacağı duyurulmuştu. Ancak sorumluların çok azı ceza aldı. Bu depremin ardından açılacak soruşturmaları ve davaları takip etmek çok mühim.”

O zaman da depremin hemen ardından müteahhitlere soruşturma açılacağı duyurulmuştu.



Ancak sorumluların çok azı ceza aldı.



Bu depremin ardından açılacak soruşturmaları ve davaları takip etmek çok mühim pic.twitter.com/nofhl8EHwy — Özge Özdemir (@ozgeozdemir) February 11, 2023

O zaman da Yunanistan ile diplomatik açıdan zorlayıcı bir dönemmiş belli ki, keşke tekrar dönülmeseymiş ilişkilerin dağıldığı günlere pic.twitter.com/BAk0vSLWyU — Özge Özdemir (@ozgeozdemir) February 11, 2023

Yine Düzce depreminden pic.twitter.com/RjRK4kBswk — Özge Özdemir (@ozgeozdemir) February 11, 2023