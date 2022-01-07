Defnedilmek üzereyken ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Adana’da, beş aylık doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek, altı gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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AA’nın haberine göre Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 Ocak’tan beri tedavisi süren erkek bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acılı baba Hasan ve anne Melek Sert, hastanede gözyaşı döktü.

Beş aylık hamile Melek Sert, şiddetli sancı şikayetiyle 27 Aralık 2021’de Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurmuştu. Üç günlük tedavisinin ardından taburcu olmuş, rahatsızlığının sürmesi üzerine 31 Aralık’ta Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası’nda tedaviye alınmıştı. Hastane görevlileri, 2 Ocak’ta aradıkları baba Hasan Sert’e eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Hasan Sert, bebeği defnetmek için gittiği Yüreğir ilçesindeki Herekli Mahalle Mezarlığı’na yaklaştığı sırada ağlama sesi duymuş 112 Acil Sağlık ekibine haber vermişti. Ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırmıştı.

Hasan Sert dün eşiyle yoğun bakımdaki bebeği ziyaret ettiklerini, bir mucize beklediklerini, hastanenin kendilerinden anne sütü istediğini söylemişti.