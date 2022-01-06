Defnedilmek üzereyken ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebeğin babası: Hastane anne sütü istedi

Adana’da, beş aylık doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebeğin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.

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Beş aylık hamile Melek Sert, şiddetli sancı şikayetiyle 27 Aralık 2021’de Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurmuştu. Üç günlük tedavisinin ardından taburcu olmuş, rahatsızlığının sürmesi üzerine 31 Aralık’ta Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası’nda tedaviye alınmıştı. Hastane görevlileri, 2 Ocak’ta aradıkları baba Hasan Sert’e eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Hasan Sert, bebeği defnetmek için gittiği Yüreğir ilçesindeki Herekli Mahalle Mezarlığı’na yaklaştığı sırada ağlama sesi duymuş 112 Acil Sağlık ekibine haber vermişti. Ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı.

AA’nın haberine göre anne Melek ve baba Hasan Sert, yoğun bakımdaki bebeklerini ziyaret etti.

Hasan Sert, dün kıpır kıpır gördükleri bebeklerini bugünkü ziyaretlerinde uyuduğunu söyledi.

Bebekleriyle ilgili her gün iyi gelişmeler olduğunu ve güzel haberler aldıklarını anlatan Sert şöyle devam etti: “Hastane bizden anne sütü istedi. O çok büyük bir haber oldu benim için. ‘Durumu aynı’ diyorlar, yani değişen bir şey yok ama anne sütünü istediler daha çok umutlandım, seviniyorum şu anda. İlk günden beri o çocuk savaşıyor, savaştığı için de bu duruma kadar geldi, mucize. Doktorun da benim de Türkiye’nin hepsinin dediği mucize. İnşallah Yaradan verdi o canı, İnşallah da sağlıkla kucağımıza vermeye nasip eyler.”

380 grama inmiş, ödem atıyormuş

Sert, doktorların enfeksiyon olduğunu söylediğini aktararak, “Bebek 380 grama inmiş, anne karnındaki ödemi atıyormuş. ‘İlerleyen haftalarda kilo almaya başlayacak’ dediler” ifadelerini kullandı.