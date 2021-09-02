Define için kazı yaparken 73 yıllık köprüye zarar verdiler

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 73 yıllık Değirmen Köprüsü’nün ayaklarında kazı yapan defineciler, yapının bir bölümündeki taşları söktü. Jandarma olayı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraflar: DHA

Define hayali peşinde koşanların ilçeye bağlı Pelitalan Mahallesi’ndeki Kocadere Çayı üzerindeki köprüye zarar verdiğine çok üzülen çevre halkı köprünün bir an önce restore edilerek eski haline getirilmesini istedi.

Mahalleli Mustafa Ertürk (66), köprünün 1948 yılında beş mahalle sakini tarafından yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Bir gün önce tarlamı sulamaya geldim. Böyle bir durum yoktu. Ertesi gün geldiğimde, köprüyü bu şekilde buldum. Muhtemelen gece yaptılar. Defineciler öncelikle bu köprünün yeni bir köprü olduğunu bilsin. Burada define yok. Bu köprünün kim ve kimler tarafından yapıldığını babalarımız ve dedelerimiz biliyor. Beş mahalle sakini, yüzlerce insan, deve ve atlarla buraya taş getirip, köprüyü yapmış. Ama defineciler bu insanların emeklerini hiçe saymışlar. Köprüyü neredeyse yıkmışlar. Onarmak istedik ama SİT alanı diye dokunamıyoruz. İki aydır yapan da yok. Defineciler burayı boşuna kazmış. Burada ne altını olacak, altın olması mümkün değil. Bu şekilde tarihimize zarar vermesinler.”

Nazif Uyumaz (53) ise, “Köprümüze bunun yapılması ayıp. Bunu yapanların ağır şekilde ceza almasını istiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.