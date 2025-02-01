DDK'ya tartışmalı yetki: CHP, AYM'ye gidiyor

CHP, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) ‘her kademe ve rütbedeki kamu görevlisini görevden alma yetkisi’ tanıyan düzenlemeyi AYM’ye taşıyacak.

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Perşembe ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklifle Meclis’ten geçen tartışmalı düzenlemeye AKP, MHP ve BBP’li vekiller ‘Evet’ oyu vermişti.

Yasayla DDK, ‘kamuya yararlı’ derneklerle, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların tüm ortaklıkla, iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeyi yapabilecek.

Denetçiler, denetleme için görevlendirildikleri kurum, kuruluşlar ile bankalar dahil diğer gerçek-tüzel kişilerle yazışma yapacak, bilgi-belge isteyecek ve raporlar hazırlayacak.

Kurul üyeleri ve denetçiler, bu kurumların denetim amaçlı kurulmuş birimleriyle aynı yetki ve sorumluluklara sahip olacak.

Kurul üyesi veya denetçi, ‘denetimi güçleştiren’ veya ‘engelleyen’ her kademe ve rütbedeki kişiyi görevden uzaklaştırmayı yetkili makamlara önerebilecek, memurlar ve kamu görevlilerine bu tedbiri uygulayabilecek.

‘Hiç kimsenin görev teminatı olmayacak‘

DDK’ya geniş yetkiler tanıyan düzenlemeye muhalefet tepkili.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın “Böylesine açık ve basit; ucu açık, keyfiyete varan bir takdir yetkisiyle artık hiç kimsenin görev teminatı olmayacak” diyor.

Günaydın, düzenlemenin cumhurbaşkanının atadığı kurul üyelerine kamu görevlilerini doğrudan doğruya görevden uzaklaştırma yetkisi verdiğini, bunun cumhurbaşkanına da ‘denetimsiz ve keyfi bir müdahale alanı yarattığı’nı söylüyor.

CHP kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM’ye başvuracak.

AKP, DDK’da daha önce benzer değişkliği iki kez yapmaya çalışmış, girişim CHP’nin başvurusuyla AYM’den dönmüştü.