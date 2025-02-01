Damla Doğan Tuncel: Torba yasa yine 'çorba' yasaya döndü, atılan hiçbir adım tesadüf değil

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En düşük emekli maaşının düzenlendiği torba yasa yine ‘çorba’ yasaya döndü. İçine konan ek bir madde ile sessiz sedasız Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) her kademedeki ve rütbedeki kamu hizmetlisini görevden alma yetkisi tanındı.

Ucu açık bu tabir elbette “Devlet denetleyecek de, neyi” sorusunu gündeme getirdi. Bu yasa daha önce bir kez daha Meclis’ten geçmiş, CHP’nin başvurusuyla AYM tarafından iptal edilmişti. Bir kez de tepkiler üzerine torba yasadan çıkartılmıştı.

AK Parti iktidarı kısa süre içinde üçüncü kez benzer bir taleple geldi. Bu ülkede yıllar içinde tecrübeyle öğrendiğimiz bir şey var. Atılan hiçbir adım tesadüf değildir.

Tam iki ay önce, 25 Kasım’daki kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine bağlı DDK ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bugüne kadar gerektiğince çalışmıyormuş izlenimi yarattı ama “DDK rehberlik ve denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı bir şekilde takip edecektir. Hatası, kusuru, ihmali ya da yanlışı olan kim varsa, bunun gereği mutlaka yapılacaktır” dedi.

O gece de hemen Resmi Gazete’de de bununla ilgili bir genelge yayımlandı. DDK’ya üç yeni isim de atadı. O dönem yayınlarda da konuştuk. Bu ‘bir şey’lerin hazırlığı olmalıydı, ama neyin? O günlerde tam da belediyelerin konser harcamalarını, kreşlerin kapatılmasını tartışıyorduk.

CHP’li belediyelerde zaten her daim müfettişler olduğu, hatta müfettişlere özel odalar tahsis edildiği bile biliniyordu. Acaba bu denetimler daha da mı sıkılaşacak sorusu gündeme geldi.

Muhalefet sıralarından bir kez daha “AKP kendini hukukun üstünde görüyor” itirazları var.

Gençlerin hatırlamayacağı ‘eski Türkiye’de cumhurbaşkanının DDK’ya herhangi bir konuda görev vermesi, tavizsiz, sert bir denetim yapılacağı izlenimi yaratırdı.

Şimdi ise acaba DDK belediye başkanlarını mı görevden alacak, savcılar mı yoksa yargıçlar mı topun ağzında diye bakılıyor.

Damla Doğan Tuncel’in yazısı