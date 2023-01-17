Davutoğlu’nun açıklaması endişelendirmiş: İYİ Parti’den ‘Kafalar karışmasın’ turu

İYİ Parti heyetinin, ‘altılı masa’ liderlerine sürpriz ziyaretlerde bulunmasının gerekçesinin yönetim modeline ilişkin başlayan tartışmaları sonlandıracak bir formülasyonu netleştirmek olduğu belirtildi.

Fotoğraf: CHP

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembeden itibaren, 26 Ocak’ta ev sahipliği yapacağı ‘altılı masa’ toplantısı için ziyaretlere başlayacak. Ancak ziyaretler öncesinde Akşener, yakın kurmaylarını masada yer alan siyasi partilerin liderleriyle görüşmeye gönderdi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyeti, ‘altılı masa’da yer alan siyasi parti liderlerini ziyaret etti.

Heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve son olarak da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Heyetin, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Davos’tan döndükten sonra da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la görüşmesi bekleniyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre heyet, 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanacak ‘güçlendirilmiş parlamenter sisteminin yol haritası’nda, liderlerin yönetimde nasıl görev alacağının ‘seçmenin kafasını karıştırmayacak’ bir formülasyonla netleştirilmesi önerisinde bulundu.

Davutoğlu’nun açıklaması

Kulislere yansıyan bilgilere göre, İYİ Parti’nin böyle bir girişimde bulunmasının nedeni, masada yer alan bazı liderlerin, yönetim biçimine ilişkin farklı farklı açıklamalar yapması ve bu durumun seçmenin kafasını karıştırması.

Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı, imza yetkisini ‘altılı masa’ liderleriyle paylaşacak” demiş ve bu tartışma yaratmıştı. İktidar da bu açıklama nedeniyle muhalefeti hedef göstermişti. Son olarak AKP Sözcüsü Ömer Çelik,“Bu model, altılı eş başkanlık sistemidir” demişti.

İYİ Parti’nin de Davutoğlu’nun açıklamasının masaya zarar verdiği görüşünde olduğu kaydedilirken, ziyaretlerin bu kafa karışıklığına son verme amacını taşıdığı belirtildi.