Davutoğlu, teğmenlerin ihracına arka çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beş teğmenin Yüksek Disiplin Kurulu’na ‘ihraç’ talebiyle sevk edilmesine ilişkin, “Bu net disiplinsizliktir, kimsenin ne dediğine bakmam” dedi.

Fotoğraf: Ahmet Davutoğlu / X

Bu yılki Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos’taki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti. Beş teğmen Yüksek Disiplin Kurulu’na ‘ihraç’ talebiyle sevk edilmişti.

Now TV’de İlker Karagöz’ün programına katılan Davutoğlu, teğmenlerin ‘ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmesine arka çıktı.

Davutoğlu özetle şöyle konuştu:

* Devlet belli bir düzen içinde işler. Eğer devleti, devletin kurumlarını sembollere, sloganlara indirgersek bu çok zarar verici olur.

* Ben yıllarca Silahlı Kuvvetler Akademisi’nde, Kara Harp Okulu’nda ders verdim. O teğmenlerin nasıl yetiştiğini bilirim. Tam bir disiplin şeyidir.

* Teğmenlerin hepsi değil, bir grup teğmen katılıyor. Bir kere mezuniyet töreninde teğmenler ikiye ayrılmış oldu. Kılıç çekenler, ant içenler ve içmeyenler. Bu çok yanlış bir şey.

* Bir mezun dönemi ikiye ayrılmış oldu, bu çok yanlış bir şey.

* Bu disiplinsizliktir ben net söyleyeyim. Hiç kimsenin ne dediğine bakmam, ben devlet düzenine bakarım. Eğer bir törende yapılacaksa topluca yapılmalı. Tepki anlamında demiyorum.

* Eğer mezuniyet töreni öncesinde bir grup örgütlenerek diğerlerinden farklı bir eyleme kalkışmaya yönelmişse bu ihraç gerekçesi olabilir. Çünkü bir anda subaylar ikiye bölünmüş olur. Ordunun tahammül edemeyeceği en önemli şey bölünmedir.

Ne olmuştu?

30-31 Ağustos’ta Ankara’da harp okullarının mezuniyet töreni yapılmış, törenin ardından Kara Harp Okulu mezunu teğmenler dönem birincisiyle kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teğmenleri hedef almış ve şöyle demişti: “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’se 25 Kasım’a kadar ‘sabır’ istemişti: “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu’nda vereceğiz.”

18 Kasım’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu’na ‘ihraç’ talebiyle sevk edilen teğmen sayısının beşe yükseldiğini duyurmuştu.

Ceza personelse TSK’yla ilişiğinin kesilmesi, sözleşmeli personelse sözleşmesinin feshedilmesi demek.