Davutoğlu ‘Filistinli kardeşleri’ne destek bildirdi, Türkiye’nin müdahil olmasını istedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hamas’ın İsrail’e saldırısının ardından ‘Filistinli kardeşleri’nin ‘haklı direnişi’ni desteklediğini söyledi.

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Hamas sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırı başlatmıştı. Şu ana kadar en az 22 ölü, 545 yaralı bildirildi. Sosyal medyada Hamas militanlarının esir aldığı ya da öldürdüğü sivil asker İsraillilere eziyetini gösteren onlarca video dolaşıyor.

Hamas’ın saldırısına ilk destek Filistinli İslami Cihad, İran’a yakın Lübnan örgütü Hizbullah ve İran’dan gelmişti.

Ankara’nın ilk açıklamasında ise taraflara itidal çağrısında bulunulmuştu.

Davutoğlu X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ve İslami kimliğinin sürekli ihlal edilmesi, İsrail işgali altındaki topraklarda süregiden saldırılar ve yeni yerleşimler kurulması karşında İslam Dünyası tarafından sahipsiz bırakılan Filistinli kardeşlerimizin haklı direnişini dün olduğu gibi bugün de destekliyorum. Kalıcı bir barış İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlara saygı göstermesi, egemen bir Filistin devletini engellememesi, işgal altındaki topraklarda yeni yerleşimler inşa etmemesi, Filistinlilerin en temel insani haklarına saygı göstermesi ve Gazze’ye dönük tüm ambargoların kaldırılması ile mümkün olabilir. İsrail’in muhtemel savaş ilanı ile daha da yıkıcı sonuçların ortaya çıkmaması için Türkiye vakit geçirmeden İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil toplantıya çağırmalı ve ilgili taraflar arasında derhal ateşkesin sağlanabilmesi için diplomatik bir eylem planı ortaya koymalıdır.”