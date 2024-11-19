Davutoğlu açıkladı: ‘Yenidoğan çetesi’ndeki üç kişi sekiz yıldır biliniyormuş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde yenidoğan çetesiyle ilgili kendisine gelen ihbar hakkında konuştu: “O gün o dosyada adı geçen üç kişi bugün bu soruşturmada en önemli üç kişi.”

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Davutoğlu’nun açıklaması şöyle:

* Sare hanım bu olayla ilgili bana doktor tarafıyla da bilgi verdi. Bebekler öldürülerek devlet soyulmuş. Bu çetenin geçmişi iki yılla sınırlı değil. İlk olarak 17 Temmuz 2015’te isimsiz ihbarda bulunuluyor. Sonra 12 Ocak’ta Süleymaniye’den bir bilgi iletiliyor. Sonra 13 Ocak 2016’da Sare hanıma bilgi ulaşıyor. O gün Sare hanım bana bilgi iletti bir hekim olarak. Aynı gün inceleme talimatı verildi, 17 Ocak’ta bakanlığa eldeki bilgiler verildi. 16 Şubat’ta da inceleme başlatıldı. Bunun neticesinde 4 Mayıs’ta bakanlık soruşturma izni verildi. Bu benim başbakanlıktan ayrılma kararımı açıkladığım gün.

* 10 Mayıs’ta da bakanlık soruşturmayı başlatıyor. Başbakanlığım döneminde de benim önceliğim yolsuzluklarla mücadeleydi. Hiçbir dosya atlanmadı, incelendi. Bize intikal etmiş hiçbir dosya karşılıksız bırakılmadı. Ben ayrıldıktan sonra görevlendirdiğimiz denetçi titiz bir araştırma yapıyor, ben de inceledim. 10 Kasım’da soruşturma tamamlanıyor, 17 Kasım’da da rapor bakanlığa sunuluyor. 17 Kasım’da bakanlığın elinde kapsamlı bir dosya var o gün o dosyada adı geçen üç kişi bugün bu soruşturmada en önemli üç kişi.

* Soruşturma sonucunda sadece ne yapmışlar? İzinsiz olarak özel hastanede çalışan devlet çalışanlarının suç işlediği sonucuna ulaşılmış ve hastanelere para cezası kesilmiş.

* Yani bebeklerin ölümü, SGK’nın dolandırılması hakkında bir şey yok. Konunun uzmanı olmayanla, bu raporlara baktığında burada bir cinayet var, bir insanlık suçu var der. Nasıl böyle bir şey olabilir? Tek bir çocuğun tek bir nefesinin bile hesabı sorulmalı. Hademesinden özel hastane sahibine hepsinin burnundan fitil fitil getirilmeli. Bu süreçte elde ettikleri tüm mal varlıklarına el konmalı. Bir sürü şirkete kayyım atayanlara söylüyorum, bunların mal varlıklarına el konulsun.

Ne olmuştu?

İstanbul’da aralarında sağlıkçıların olduğu bir grubun bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 27 Mart 2023’te CİMER’den gelen ihbar üzerine başlatılmıştı.

Çete 10 bebeğin ölümüyle suçlanırken, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi ‘malen sorumlu’ olarak yer alıyor.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre çetenin elebaşı doktor Fırat Sarı’yken, örgütün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir yapıyor.

Görsel: AA

İddianameye göre çetenin esas amacı işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almaktı.

Kârın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı ifade ediliyor.

47 sanıktan 22’si tutuklu olarak yargılanıyor.

İstenen cezalar

Şüpheliler istenen cezalar şöyle:

Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 11 kez uygulanmak üzere ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis

ve 11 kez uygulanmak üzere suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis Gıyasettin Mert Özdemir’e ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları isteniyor.

Hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketlerinse kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep ediliyor.

Soruşturmada İstanbul’da dokuz, Tekirdağ Çorlu’daysa bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.