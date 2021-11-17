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Yaramazlara biraz batar!

Davetliler Marx, Lenin ve Ho Şi Minh… Bilin bakalım damadın adı ne?

Hindistan’daki bir düğünde, ‘Marx’, ‘Lenin’ ve ‘Ho Şi Minh’ adlarındaki misafirler ‘Engels’in ‘evlendiğine’ şahit oldu!

Engels ve Bismitha. Fotoğraf: mathrubhum

Nedeni, düğünün düzenlendiği Kerala eyaletini 60 yılı aşkın süredir Komünist Parti’nin yönetmesi ve konulan isimlerde Almanya, Rusya ve Vietnam’ın, bu ülkelerin düşünürlerinin, simge kentlerinin baskın olması. Sovyetler Birliği’nin kurucusu, sosyalist Vladimir Lenin ve Marksist teorisyen Lev Troçki’nin isimleri de popüler.


Alman düşünür Friedrich Engels’in adını taşıyan damat Engels, Bismitha adlı nişanlısıyla Athirappilly’de evlendi. Onu mutlu gününde kardeşi Lenin, Vietmam’ın Ho Şi Minh kentinin ve bilimsel sosyalizmin kurucusu Alman filozof Karl Marx’ın adını taşıyan, aynı zamanda bölgedeki bir siyasi aktivistin oğlu olan arkadaşları yalnız bırakmadı.

Yerel basındaki haberlere göre Engels, Marx, Lenin ve Ho Şi Minh Komünist Parti’nin üyesi. Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten Dubai’de çalışan Marx oradan gelerek düğüne katıldı.

Hindistan, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ne yaklaşmış, Pravda gazetesininki dahil Rusça isimler yaygınlaşmıştı, özellikle de Kerala gibi güneydeki eyaletlerde. Tamil Nadu eyaletinin başbakanının adı MK Stalin.

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