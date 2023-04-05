Davetiye ortaya çıktı: Camilla resmen Kraliçe

Buckingham Sarayı, Kral Charles’ın 6 Mayıs’ta gerçekleşecek taç giyme töreninin davetiyesini yayınlarken, Charles’in eşi Camilla ilk kez ‘Kraliçe’ unvanını almış oldu.

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İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen oğlu Charles, bundan tam bir ay sonra resmi olarak krallığını ilan edecek ve tacını geleneksel bir törenle takacak.

Bu özel günün davetiyesi nihayet Buckingham Sarayı tarafından yayınlandı.

Kır çiçeklerinin ve İngiliz folklorunda yeniden doğuşu simgeleyen ‘Yeşil Adam’ın kenar süsü olarak kullanıldığı geri dönüşümlü karta basılan davetiyede önemli bir detay vardı.

Elizabeth’in ölümünden beri ‘Konsort Kraliçe Camilla’ olarak anılan ve bu resmi unvanla takdim edilen Camilla davetiyede farklı bir şekilde yer aldı. Monarşilerde, eş durumundan alınan unvanlara ‘Konsort‘ deniyor.

“Majesteleri Kral III Charles ve Kraliçe Camilla’nın taç giyme töreni” ibaresiyle hazırlanan davetiyede Camilla için ‘Konsort Kraliçe’ değil direkt olarak ‘Kraliçe’ unvanı kullanıldığı görüldü.

Saraydan yapılan açıklamaya göre tören için iki bin kişiye davetiye gönderilecek. Açıklamada, Charles’ın torunu ve tahtın varisi Prens George’un “Majestelerinin taç giyme törenine katılmak üzere” seçilen sekiz çocuktan biri olacağı da belirtildi.