Konsort Kraliçe Camilla’nın monogramı hazır

İngiltere’de, Konsort Kraliçe Camilla’nın kullanacağı monogram, kraliyet ailesinin başkent Londra’daki ‘evi’ Buckingham Sarayı tarafından paylaşıldı.

Fotoğraf: Buckingham Sarayı

8 Eylül’de ölen İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in yerine büyük oğlu Charles geçti. 70 yılla, ülkesinde tahtta en uzun kalan isim unvanın sahibi kraliçenin ölümüyle bir devir kapandı Kral 3’üncü Charles dönemi başladı. Kralın monogramı eylül ayı sonunda hazırlandı ve kullanılmaya başladı. 2005’te evlendiği ikinci eşi evlendiklerinde Cornwall Düşesi Camilla unvanını almıştı. Kraliçe ölünce konsort kraliçe oldu.

Kral ve konsort kraliçe, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümü sonrasında sarayın önünde toplanan kalabalığı selamlıyor. Fotoğraf: Reuters

Prof. Ewan Clayton tarafından tasarlanan monogramda Camilla’yı simgeleyen ‘C’ ve Latince kraliçe anlamına gelen ‘regina’nın ‘R’si yer alıyor.

Konsort Kraliçe bireysel yazışmalarında, mektup, kartlarında yolladığı hediyelerde bu monogramı kullanacak.

Kral ve konsort kraliçe için 6 Mayıs 2023’te taç giyme töreni düzenlenecek.