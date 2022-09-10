DasDas’tan yeni oyun: Dünya Yerinden Oynar

Şebnem İşigüzel’in kaleminin Mert Fırat’ın yönetmenliğiyle buluştuğu oyunda Alara Canay, Emine Doruk, Gökşen Ateş, Melisa Akman, Özge Borak, Özge Fışkın, Rana Büyükyılmaz ve Su Sonia rol alıyor.

Dün gece ilk kez izleyiciyle buluşan Dünya Yerinden Oynar yedi kadının özgürlükleri için yan yana gelişini ve hayatları pahasına verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Ataşehir’deki DasDas sahnede bu gece 20.30’da yeniden sahnelenecek oyunu, yarın 17.00’de, 20 ve 21 Eylül akşamları ise 20.30’’da izlemek mümkün.