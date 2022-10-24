Darwin’in ‘Türlerin Kökeni’ni yazarken tuttuğu notlara 15 milyon lira değer biçiliyor

Evrim kuramının sahibi doğa bilimci Charles Darwin’in en etkili bilimsel kitabı kabul edilen ‘Türlerin Kökeni’ni yazarken tuttuğu notlar, 25 Kasım’da müzayedeye çıkıyor.

Darwin’in, 1859 yılında yayımlanan ‘Türlerin Kökeni’ni yazarken tuttuğu notların 700 bin sterlin (14 milyon 717 bin lira) değer biçiliyor.

Eserin tamamlanmasından bugüne kadar geçen 163 yılda, az sayıda not ve el yazması yaprak günümüze ulaştı. Bunların arasında yer alan belgenin, Darwin’in bir müzayedede yer alan en önemli imzalı el yazması olduğu söyleniyor.

Sotheby’s’in düzenlediği açık artırma, modern çağın en önemli figürlerini öne çıkarmak için düzenlenen Mucizeler Çağı (Age of Wonder) kapsamında yapılıyor.