Darwin’in 22 yıl önce ‘çalınan’ iki not defteri ait oldukları kütüphaneye bırakıldı

Britanyalı doğa tarihçisi Charles Darwin’in, 22 senedir kayıp iki not defteri ait oldukları yere Cambridge Üniversitesi’ne bırakıldı.

Fotoğraflar: Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi

Darwin’in hayat ağacı çizimini de içeren, Galapagos Adaları’ndan döndükten sonra 1830’larda tuttuğu notları içeren iki deri kapaklı defter milyonlarca sterlin değerinde.

BBC, 15 ay önce defterlerle ilgili geniş kapsamlı haber yapmıştı. Üniversitenin kütüphanesinin yönetimi de iade edilmeleri, bulunmaları yönünde çağrı yapmıştı. Çalındıkları düşünülen not defterlerinin bulunması için soruşturma açılmıştı.

Son olarak 22 yıl önce görülen iki defter pembe bir hediye torbasının içinde, bir de Paskalya kutlaması notu eklenerek kütüphanenin kamuya açık kısmında yere bırakıldı. Orada güvenlik kamerasının olmadığı, kimin getirdiğinin bilinmediği açıklandı.

Kütüphane görevlisi Jessica Gardner, “Ben yaşarken onları bir daha göreceğimi sanmıyordum. Çok mutluyum. Hepimiz mutluyuz. Onları görünce heyecandan titredim. İkisi de çok iyi durumda” dedi.

Polisin açıklamasında soruşturmanın sürdüğü, defterleri kimin ya da kimlerin aldığı ve geri getirdiğinin araştırıldığı belirtildi.