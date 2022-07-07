Darphane 104 yıl sonra Reşat altını bastı: Amaç yoğun talebi karşılamak ve sahteleri önlemekmiş

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ‘vatandaşların yüksek ilgisi nedeniyle ve piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla’ Reşat altın basımına 104 yıl sonra yeniden başladığını duyurdu.

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AA’nın aktardığına göre Darphane’nin İstanbul Beşiktaş’taki genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Reşat altının 1909-1918 yıllarında Osmanlı Devleti’nin padişahlık makamında bulunan Sultan Reşad’ın tahta çıkışı anısına Darphane tarafından beş farklı gramaj değerine sahip olarak basıldığını anlattı.

Şahin, vatandaşların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle sarrafiye piyasasında da yüksek ilgi duyulan Reşat altınların tekrar basılması yönünden gelen talepler doğrultusunda üretim sürecinin başladığını bildirdi.

Üretim hakkı sadece Darphanede olan bu ürünlerin kimliği belirsiz kişilerce yurt içi ve yurt dışında üretilip kaçak olarak piyasaya sürüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güvenlik güçlerinin farklı zamanlarda yapmış olduğu operasyonlarda çok önemli miktarda Reşat altına el konulmaktadır. Usulsüz şekilde üretimi yapılan bu altınların ayar ve ağırlıkları standart dışı olduğundan, vatandaşlar da bilmeyerek aldıkları için çok büyük zarar görmekte ve mağdur olmaktadır Bununla birlikte ağırlığı ve ayarı standart olmayan bu imitasyon altınlarını yetkisiz şekilde üreten kişiler de bu işten haksız ve kayıt dışı kazançlar elde etmektedir.”

Genel müdürü Şahin, bu nedenlerle Reşat altınların, ayar, ağırlık ve güvenlikli bir standartla aslına uygun teknik özelliklerde, tekrar üretilmeye başlandığını söyledi.

Şahin, beş farklı gramda, 22 ayar (916,6 milyem) olarak üretilen bu altınların bugün itibarıyla piyasaya arz edilmeye başlandığını aktardı.

Abdullah Yasir Şahin, tekrar üretimine başlanılan Reşat altınların ön yüzünde V. Mehmed Reşad’ın tuğrasının, çapraz iki meşale ile defne yaprağından çelenk yer aldığını anlattı.

Şahin, altınlarda gözle görülemeyecek ölçülerde mikro metinle ilave güvenlik özellikleri kullanıldığını kaydederek güvenlik özelliklerinin her yıl değişeceğini ifade etti.

Kuyumculardan gelen talep üzerine üretime devam edeceklerini aktaran Şahin, 1918 öncesi üretilip de şu anda piyasada kaç adet olduğuna dair bir bilgilerinin bulunmadığını ancak çok sayıda sahte ve taklit ürünün dolaşımda olduğunu bildirdi.

Şahin, şu anda 8 bin 300 adet orijinal Reşat altın ürettiklerini kaydederek piyasa değerine ilişkin soru üzerine “Şu anda 6 bin 400-6 bin 450 lira aralığında ancak gün içerisinde değişiyor biliyorsunuz. Alım-satım fiyatı arasında şu anda 70-80 liralık fark bulunuyor” yanıtını verdi.