Daron Acemoğlu: Şimşek’in sorunları kısa vadede çözmesi mümkün değil

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’nin yüksek kaliteli büyüme için atması gereken beş temel adımı sıraladı.

Acemoğlu, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bunları ‘kısa sürede çözmesinin mümkün olmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: MIT

Acemoğlu, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nın önceki gün İstanbul’da düzenlediği ‘Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye’ panelinde konuştu.

VOA Türkçe’den Hilmi Hacaloğlu’nun aktardığına göre Acemoğlu, yüksek kaliteli büyümenin sağlanması için orta vadede yapılması gereken şu beş temel adımı sıraladı:

“Birincisi bunun için verimlilik konusuna odaklanmak gerekiyor. İkincisi kurumlar. Benim çalışmalarımın da ana odağı kurumlar. Türkiye’nin geleceği için iktisadi ve siyasi kurumlar kötü durumda. Bunlar iyileştirilmeden daha yüksek büyümeye gitmesi çok zor. Üçüncüsü yabancı sermayenin uzun vadeli gelmesi çok önemli. Kısa vadeli sermaye her ülkeye gidiyor.

Teknolojiye yatırımın yapılması için yabancı sermayenin gelebilmesi çok önemli. Yargı kurumlarına inanç olduğu zaman yargı kurallarına güven artığı zaman yabancı sermaye uzun vadeli gelebilir. Dördüncüsü eğitim. Türkiye’nin teknolojiye çok daha yatkın gençlik yaratması lazım. Yapay zeka gibi konuları bir tarafa bırakıp Türkiye’nin kendi başına büyümesi mümkün değil.”

Şimşek sorusu

Toplantıda kendisine en çok yöneltilen soru Nureddin Nebati’nin yerine gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’nin ekonomideki ihtiyaçlarını giderip gideremeyeceği hakkındaydı.

Acemoğlu, ‘piyasaların çok güvendiği’ Şimşek’in ‘kısa vadede tarif ettiği sorunları çözmesinin mümkün olmadığını’ söyledi:

“Mehmet Şimşek gelebilecek kişiler içinde herhalde kalifikasyonu en yüksek olanlardan bir tanesi. Ama emin değilim ki benim dediğim beş maddeyi uygular mı? Uygulamaya gücü yeter mi?”