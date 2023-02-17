Danıştay saldırganı Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu

Danıştay saldırısını düzenleyen Alparslan Arslan, kaldığı Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ölü bulundu.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Arslan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak inceleme sonucunda kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Ne olmuştu?

Danıştay 2’inci Dairesi’ne 17 Mayıs 2006’da saldıran Alparslan Arslan, hakim Mustafa Yücel Özsilgin’i öldürmüş, dört daire üyesini yaralamıştı. Yakalanan Alparslan Arslan, saldırıyı dairenin türbanı yasaklayan kararını protesto etmek için düzenlediğini söylemişti.

Silahlı saldırıyla ilgili dava, 11 Ağustos 2006’da başlamıştı. Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan’a, Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’e yönelik eylemine ilişkin ‘kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’, silahla yaraladığı dönemin Danıştay 2’inci Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu’na yönelik eylemlerine ilişkin ‘kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 72 yıl hapis cezası vermişti.

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay 16’ıncı Ceza Dairesine gitmiş, Danıştay saldırısı davasında temyiz incelemesini tamamlayan Daire, Alparslan Arslan’a verilen cezayı onamıştı.