Danıştay, Madam Martha Koyu'nu kiralama ihalesini iptal etti

Danıştay 13’üncü Dairesi, Burgazada’da 1’inci derecede doğal sit alanı Madam Martha Koyu’nun kiraya verilmesine ilişkin ihaleyi iptal etti.

Fotoğraf: Madam Martha Koyu Dayanışması

Adalar Belediyesi’nin, Madam Marta Koyu’nun ihaleyle kiralanmasının iptali talebiyle açtığı dava, İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nce Kasım 2024’te reddedilmişti. Belediye kararı temyize götürmüştü.

Danıştay 13’üncü Dairesi, temyiz istemini kabul edip idare mahkemesinin ret kararını bozdu ve ihalenin iptaline karar verdi.

Adalar Belediyesi, kararı Instagram’dan “Madam Marta Koyu doğal kalıyor” sözleriyle duyurdu.

Görsel: @adalarbelediyesi / Instagram

İhale dokümanında belirsizlik ve açıklık olduğunu belirten Danıştay ‘rekabetin sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkelerinin de sağlanmadığına’ hükmetti.

İhalenin hukuka uygun olmadığına karar veren mahkeme gerekçesiniyse şöyle açıkladı:

* İhale dokümanında uyuşmazlığa konu taşınmazın kullanım amacı ‘arsa’ olarak belirtilmiş ise de söz konusu durumun taşınmazın niteliğini ifade ettiği, taşınmazın kullanım amacının belirsiz olduğu, taşınmazın ‘özel şartlı’ ihale edildiği belirtildiği halde özel şarta ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı, özel şartın ne/neler olduğunun anlaşılamadığı, kira süresinin açıkça belirtilmediği, taşınmazın ne kadar süreyle kiralanacağının belirli olmadığı, ihale dokümanındaki kira süresine ilişkin kuralların farklı değerlendirmelere açık olduğu, bu hususların ihaleye katılımı etkileyeceği belirlenmiştir.

* Ayrıca uyuşmazlığa konu taşınmazın tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olduğu, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli olan sit alanlarından olduğu da dikkate alındığında, söz konusu belirsizliklerin daha büyük problemlere yol açacağı anlaşıldığından, ihalede açıklık, rekabetin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkelerinin sağlanmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, 8 Mayıs 2024 tarihli ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.