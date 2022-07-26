Danıştay, İçişleri’nin AKP’li başkana soruşturma izni vermeme kararını iptal etti

İçişleri Bakanlığı’nın Osmangazi Belediyesi Başkanı AKP’li Mustafa Dündar hakkında izin vermediği soruşturma kararını Danıştay iptal etti.

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Sayıştay, 55 milyon 268 bin 447 TL kredi borcu bulunan AKP’li Bursa Osmangazi Belediyesi’nin tanıtım faaliyetlerine 4 milyon 160 bin lira harcama yaptığını ortaya çıkarmıştı.

Bunun üzerine Bursa Osmangazi Belediyesi CHP Meclis Grubu, Dündar hakkında şikayette bulunmuş ancak İçişleri Bakanlığı, ‘Şikayetin işleme konmamasına’ karar vermişti.

Sözcü’den Halil Ataş’a konuyla ilgili açıklama yapan Osmangazi Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Av. Sefa Yılmaz, “Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığımız suç duyurusu üzerine, İçişleri Bakanlığı ‘Şikayetin işleme konmamasına’ karar vermişti. İçişleri Bakanlığı’nın bu kararına karşı Danıştay’a itiraz etmiştik. Danıştay 1’inci Dairesi bu itirazımızı kabul ederek bakanlık kararının kaldırılmasına karar verdi. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis üyeleri olarak, Osmangazi belediyesinin yapmış olduğu her türlü usulsüz harcamanın hesabını yasal zeminde sormaya devam edeceğiz” dedi.

Bakanlığı’n kararını iptal eden Danıştay, Dündar hakkındaki suç duyurusunda yer alan 3-6 ve 8. Maddelerin kavuşturmaya gerek olduğuna karar verdi. O maddeler ise şöyle;

*Belediye Başkanının kişisel reklam kampanyası için Üç M. Ofset- Metin Avcı’ya belediye bütçesinden ödeme yaparak Belediyeyi zarara uğratmak.

*31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Belediye başkan adayı olarak partisinin ve şahsının propaganda çalışmaları ile ‘Yine yeniden Mustafa Dündar’ şarkısı için Prodüksiyon Org. Reklam Halkla İlişkiler Şirketine Belediye bütçesinden 105 bin 20 TL ödeme yapmak.

*Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları kapsamında televizyon programlarında yer almak için Habertürk TV’deki iki canlı yayın için 47 bin 200 TL ve 51 bin 920 TL, AS TV’deki yayın için 47 bin 200 TL, Olay TV’deki yayın için de 70 bin 800 TL belediye bütçesinden ödeme yapmak.