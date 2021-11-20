Daniel Craig’in son James Bond filminden hasılat rekoru

James Bond serisinin 25. filmi ‘Ölmek İçin Zaman Yok‘ pandemi döneminin gişede en yüksek hasılat elde eden yapımı oldu.

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Türkiye’de 1 Ekim 2021’de vizyona giren ve Daniel Craig’in son kez 007 James Bond karakterini canlandırdığı film, dünyada toplam 558 milyon dolarlık hasılat elde etmeyi başardı.

Pandemi döneminde daha önceki hasılat rekoru Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena ve Jordana Brewster’in başrollerinde yer aldığı aksiyon türündeki ‘Hızlı ve Öfkeli 9‘ filmine aitti.

Otomobil ve aksiyon tutkunlarının gözde filmi, global gişede toplam 548 milyon dolar hasılat yapmıştı.